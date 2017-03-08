Генпрокуратура і Держфінмоніторинг зупинили фіноперації на рахунках банків, до яких перераховано кошти з банку сина Януковича

Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні стосовно службових осіб ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" (ВБР), який належить синові екс-президента України Віктора Януковича Олександру, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона виклала хронологію досудового розслідування на своїй сторінці у Facebook у вівторок увечері. Так, за даними прес-секретаря, під час досудового розслідування за клопотанням Генпрокуратури протягом 2015-2016 рр. Печерський районний суд Києва наклав арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками Всеукраїнського банку розвитку, на загальну суму близько 1 млрд грн, оскільки є достатньо підстав вважати, що фактичним власником цих грошових коштів є О.Янукович.

Водночас, наголошує Л.Сарган, із кінця 2016 року деякі слідчі судді Печерського райсуду почали задовольняти клопотання адвокатів і приймати суперечливі рішення про зняття арешту з цих коштів у зв'язку з необґрунтованістю накладення арешту іншими суддями.

"У деяких випадках той самий слідчий суддя, розглядаючи однотипні клопотання адвоката протягом місяця, приймав різні рішення", - зазначила вона.

Для недопущення зняття грошових коштів із накопичувальних рахунків ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", відкритих у Національному банку України, за клопотанням Генпрокуратури 17 січня 2017 року Печерський райсуд Києва повторно наклав арешт на грошові кошти фізичних осіб.

"Крім того, Генеральна прокуратура України спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинила фінансові операції на рахунках банків, в які були перераховані грошові кошти після зняття арештів, до суду подають нові клопотання про арешт майна", - наголосила Л.Сарган.

Напередодні вона повідомляла про те, що Генпрокуратура спільно з Держфінмоніторингу запобігли набуттю чинності рішенням суду про зняття арешту із коштів О.Януковича на рахунках у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ).

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд зняв арешт із майна бізнесмена О.Януковича у вигляді 312,5 млн грн грошових коштів, розміщених на рахунку в МІБ.

Як повідомлялося, 24 лютого МІБ заблокував 312,5 млн грн, які належать синові попереднього президента України Олександру Януковичу та надійшли на рахунок у банку, про що повідомив на своєму веб-сайті. "Одразу після зарахування коштів на рахунки, ПАТ "МІБ"... повідомило Державній службі фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.

Банк при цьому зазначає, що надходження зазначених коштів не був погоджено з адміністрацією ПАТ "МІБ" і виявилося для банку несподіванкою.

Згідно з постановою Печерського районного суду від 25 січня 2017 року, оприлюдненою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, четверо осіб у січні поточного року перерахували на рахунки в МІБ загалом 312,5 млн грн. Як встановив суд під час засідання, фактичним власником зазначених коштів є власник ВБР.