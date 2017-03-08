Події

14:07 08.03.2017

Сім українських військових поранені або травмовані в зоні АТО за минулу добу

Сім українських військовослужбовців дістали поранень і травм у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 7 березня, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але сім воїнів дістали поранень і травм", - сказав А.Лисенко на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, незаконні збройні формування загалом 108 разів обстріляли позиції сил АТО протягом минулої доби.

Зокрема, на луганському напрямку було зафіксовано 16 обстрілів, із них вісім - із важкого озброєння; найбільш інтенсивними були бойові дії в Новоайдарському районі. "Учора противник продовжував використовувати важке озброєння проти захисників Кримського, випустивши протягом доби 25 артилерійських снарядів і понад 50 мін. Неспокійно було і на Бахмутській трасі, де в Новотошківському бойовики широко використовували гранатомети, а після обіду здійснили масований мінометний обстріл, випустивши півсотні мін по наших позиціях", - розповів спікер Міноборони.

Водночас у Попаснянському районі інтенсивність обстрілів знизилася: було зафіксовано один мінометний обстріл біля Новоолександрівки та п’ять обстрілів із гранатометів. У Станично-Луганському районі бойовики порушили режим тиші двічі - у с. Малиновому та районному центрі відповідно.

На донецькому напрямку бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО, з них 15 - із тяжкого озброєння. За словами А.Лисенка, зменшилася інтенсивність обстрілів в Авдіївці та околицях, що дає змогу здійснювати роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури міста та відновити електропостачання. Водопостачання Авдіївки надалі відбувається за графіком із міських резервуарів.

"На Світлодарській дузі, на горлівському периметрі та біля донецького аеродрому тривають бойові дії низької та середньої інтенсивності з епізодичним застосуванням важкого озброєння, зокрема мінометів", - розповів спікер Міноборони.

На маріупольському напрямку позиції сил АТО зазнали обстрілів із боку бойовиків 57 разів. "На цьому напрямку противник частіше використовує важке озброєння. Там працюють ворожі танки, гармати і міномети. Ділянкою основної бойової активності противника залишаються східні підступи до Маріуполя. Більше ніж 70 артилерійських снарядів і 160 мін бандформування випустили по українських позиціях уздовж лінії фронту Гнутове-Талаківка-Водяне-Широкине", - розповів А.Лисенко.

За його словами, в Мар’їнському районі бойовики порушили режим тиші тричі. У районі Докучаєвська бойовики випустили десять артилерійських снарядів по позиціях сил АТО і здійснили низку збройних провокацій у Новотроїцькому.

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