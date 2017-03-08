ІСД оцінює втрати АМК та "Алчевськкоксу" за 3 тижні простою внаслідок блокади в 139 тис. тонн сталі, 115,5 тис. тонн коксу та $55,7 млн виручки

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (АМК, Луганська обл.), ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" і ПАТ "Екоенергія", які є ключовими виробничими активами корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), після припинення роботи з 13 лютого по 6 березня поточного року внаслідок блокади постачання сировини в зоні розмежування АТО недоотримали $55,7 млн валютної виручки.

Згідно з офіційною заявою ІСД у вівторок, АМК не здійснив постачання на адресу європейських споживачів товарного сталевого сляба на загальну суму близько $36,2 млн і металопрокату на загальну суму близько $19,5 млн.

У документі зазначено, що Алчевський МК за зазначений період не виробив 128,1 тис. тонн чавуну, 139,2 тис. тонн сталі, 89,3 тис. тонн товарного сляба, 39,5 тис. тонн металопрокату, 115,5 тис. тонн металургійного коксу.

ПрАТ "Екоенергія" не виробила 24,9 мВт/год електроенергії із вторинних металургійних газів.

Окрім того, АМК не поставив 65,7 тис. тонн металургійного коксу на адресу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), що вже призвело і надалі призводить до падіння обсягів виробництва на ДМК аж до ймовірності повної зупинки виробництва.

АМК не закупив сировини, товарів, послуг в українських постачальників на загальну суму близько 1 млрд 702,1 млн грн, зокрема 283,7 млн грн ПДВ, йдеться в заяві.

Згідно з нею ДМК недовиробив 136,5 тис. тонн чавуну, 143,5 тис. тонн квадратної сталевої заготовки, не здійснив постачання 143,5 тис. тонн квадратної сталевої заготовки на зовнішні ринки на загальну суму близько $52,5 млн валютної виручки, а також не закупив сировини, товарів, послуг в українських постачальників на загальну суму близько 1,443 млрд грн, зокрема 240,5 млн грн ПДВ.

У повідомленні зазначено, що ДМК перебуває фактично на межі зупинки виробництва, оскільки він безпосередньо залежить від постачань металургійного коксу з Алчевська. "Після повної зупинки роботи АМК і "Алчевський КХЗ", а також з огляду на нестабільну роботу цілої низки коксохімічних підприємств України в країні нині склалася критична ситуація із забезпеченням металургійних підприємств металургійним коксом — абсолютно необхідним ресурсом для виробництва", — йдеться в заяві ІСД.

Корпорація також укотре закликала уряд, Мінфін, Мінекономрозвитку і Державну фіскальну службу негайно звернути увагу на катастрофічний стан процесу відшкодування ПДВ для ДМК. Згідно із заявою, останнього разу комбінат отримав його в листопаді 2016 року: станом на поточну дату заборгованість держави перед ДМК лише за підтвердженими деклараціями становить 1,4 млрд грн, а з урахуванням тих декларацій, які ще перевіряють, сягає 2 млрд грн. "За попередній тиждень ніяких позитивних змін у процесі відшкодування ПДВ не відбулося. Відсутність негайного прогресу призведе до повної зупинки виробництва ДМК у найближчому майбутньому", - уточнюється в заяві ІСД.

Як повідомлялося, АМК - підприємство з повним металургійним циклом. Стратегічним інвестором меткомбінату є ІСД. Корпорація прийняла рішення про злиття ПАТ "Алчевський меткомбінат" (АМК) і ПАТ "Алчевський КХЗ".

ІСД засновано в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський і Дніпровський меткомбінати, меткомбінат ISD-Dunaferr та ISD-Huta Czestochowa.