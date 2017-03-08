У підозрюваного в розтраті держкоштів директора "Електровозобудування" знайшли позолочений рукомийник

Дніпропетровська обласна прокурора оголосила підозру в розтраті держкоштів директору держпідприємства "Електровозобудування" Олександру Зельдіну, якого підозрюють у списанні 3 млн грн за ремонт двигунів для електровозів на рахунок ТОВ "Паперова фабрика", повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

"При цьому зловмисник абсолютно не переймався заборгованістю із зарплати працівників ДП у 6 млн грн. Його цікавило інше. Під час обшуку слідчі виявили у розтратника державних коштів покритий золотом рукомийник. Його блиск світить господарю від 7 до 12 років", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці у Facebook у середу.