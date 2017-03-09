За минулу добу бойовики відкривали вогонь 69 разів, на українських позиціях втрат немає

За минулу добу бойовики 69 разів відкривали вогонь, обстрілюючи українські позиції в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у четвер уранці.

"Загалом зафіксовано 69 обстрілів. Втрат серед наших військових немає. Вчора, під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера знищено", – йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Мар'їнку, Чермалик і Павлопіль. Використовуючи гранатомети, були обстріляні Водяне і Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Лебединський, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове і Широкине. Широкине, Водяне і Гнутове обстрілював вогонь БМП бойовиків. Новотроїцьке - снайпер.

На Донецькому напрямку з 122-мм артилерії бойовики неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів - Верхньоторецьке, Майорське, Новгородське, Авдіївку та Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - Верхньоторецьке, Піски, Невельске, Кам'янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке і Зайцеве. Зайцеве та Новгородське також обстрілювали снайпери.

На Луганському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Новоолександрівку, Попасне та Троїцьке, а зі стрілецької зброї обстріляли Кримське і Станицю Луганську.