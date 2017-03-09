Події

10:28 09.03.2017

Порошенко виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні

Президент України Петро Порошенко заявляє, що незабаром виступить з пропозицією про запровадження законодавчого збільшення україномовного контенту на телебаченні.

"Незабаром таку ж технологію (аналогічно закону про збільшення квоти української мови на радіо - ІФ) я запропоную і щодо телебачення, де присутність української мови зараз дуже маленька", - заявив П. Порошенко в четвер вранці на церемонії вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Глава держави нагадав, що раніше Верховна Рада прийняла закон про збільшення присутності української мови в радіоефірі і додав, що результати ухвалення цього закону вже відчутні.

П. Порошенко зазначив, що очікує від парламенту ухвалення аналогічного рішення і щодо телеефірів.

ВАЖЛИВЕ

Глава Мінінфраструктури анонсував на 15 березня заяву найбільшого лоукосту про вихід в Україну

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 69 разів, на українських позиціях втрат немає

Штаб блокади не має наміру виконувати заборону Аброськіна на ввезення зброї до Донецької області

НАБУ розслідує 272 кримінальні справи із загальною сумою збитків понад 83 млрд грн

Централізоване електропостачання Авдіївки відновлено

ОСТАННЄ

МКЧХ направив на непідконтрольну територію Донбасу 12 вантажівок з продуктами

У підозрюваного в розтраті держкоштів директора "Електровозобудування" знайшли позолочений рукомийник

ІСД оцінює втрати АМК та "Алчевськкоксу" за 3 тижні простою внаслідок блокади в 139 тис. тонн сталі, 115,5 тис. тонн коксу та $55,7 млн виручки

Сім українських військових поранені або травмовані в зоні АТО за минулу добу

Генпрокуратура і Держфінмоніторинг зупинили фіноперації на рахунках банків, до яких перераховано кошти з банку сина Януковича

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog204.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА