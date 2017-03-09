Порошенко виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні

Президент України Петро Порошенко заявляє, що незабаром виступить з пропозицією про запровадження законодавчого збільшення україномовного контенту на телебаченні.

"Незабаром таку ж технологію (аналогічно закону про збільшення квоти української мови на радіо - ІФ) я запропоную і щодо телебачення, де присутність української мови зараз дуже маленька", - заявив П. Порошенко в четвер вранці на церемонії вручення Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Глава держави нагадав, що раніше Верховна Рада прийняла закон про збільшення присутності української мови в радіоефірі і додав, що результати ухвалення цього закону вже відчутні.

П. Порошенко зазначив, що очікує від парламенту ухвалення аналогічного рішення і щодо телеефірів.