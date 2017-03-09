Події

10:20 09.03.2017

Глава Мінінфраструктури анонсував на 15 березня заяву найбільшого лоукосту про вихід в Україну

Один з найбільших бюджетних (лоукост) авіаперевізників Європи 15 березня заявить про намір розпочати роботу в Україні, імовірно пропонуючи польоти з Києва та Львова, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"15 березня у нас буде спільна прес-конференція з одним із найбільших європейських лоукостів, який оголосить про свій намір зайти на український ринок. Я сподіваюся, що 15 березня це буде і в Києві, і у Львові", – сказав він в ефірі "112 каналу" увечері 7 березня.

В. Омелян уточнив, що ця компанія і проінформує про маршрути, і про своє бачення ринку, та про потенційні напрями подальшого співробітництва.

"Це велика новина. Це те, до чого ми йшли кілька років поспіль", – наголосив глава Мінінфраструктури.

Він зазначив, що в минулому році авіагалузь показала хороші результати, зокрема, потік пасажирів в Україні зріс на 30% пасажирів, знову почали працювати 5 регіональних аеропортів.

На думку учасників ринку, йдеться, швидше за все, про найбільшого європейського лоукост-перевізника Ryanair, який у лютому повідомляв про можливість незабаром оголосити про плани польотів до України. "Я думаю, що найближчим часом ми оголосимопро це", - сказав тоді начальник юридичного управління компанії з питань регулювання і законодавства Юліуш Коморек в інтерв'ю польському виданню Fly4free.

"Я не можу сказати, коли зберемося в Україну - в цьому зимовому сезоні, або тільки в наступному літньому сезоні. Безумовно, ми вивчаємо маршрути з України до Польщі, але також і до інших європейськтх країн", - зазначив Ю. Коморек.

У грудні 2016 року Міністерство інфраструктури України підтвердило ведення переговорів аеропортів Києва та Львова з Ryanair про польоти до України.

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