Події

11:10 09.03.2017

Порошенко вручив Шевченківські премії діячам культури

Президент України Петро Порошенко у четвер вручив премії ім.Шевченка діячам української культури.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія вручення премії відбулася в музеї Т. Г. Шевченка в присутності діячів культури, представників адміністрації президента України і членів Кабміну.

Президент вручив премію Т. Шевченка в поточному році книговидавцю й письменникові Івану Малковичу, режисерові Степану Ковалю, скульптору Миколі Малишку та композитору Богдану Фроляку.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні

Глава Мінінфраструктури анонсував на 15 березня заяву найбільшого лоукосту про вихід в Україну

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 69 разів, на українських позиціях втрат немає

Штаб блокади не має наміру виконувати заборону Аброськіна на ввезення зброї до Донецької області

НАБУ розслідує 272 кримінальні справи із загальною сумою збитків понад 83 млрд грн

ОСТАННЄ

Бізнесмена в центрі Києва могли розстріляти через його професійну діяльність

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Глобальні зміни правил на світових фінансових ринках"

В Одеській області невідомі вивантажили 8 фур сміття зі Львова

МКЧХ направив на непідконтрольну територію Донбасу 12 вантажівок з продуктами

У підозрюваного в розтраті держкоштів директора "Електровозобудування" знайшли позолочений рукомийник

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
сервер купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА