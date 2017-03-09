Порошенко вручив Шевченківські премії діячам культури

Президент України Петро Порошенко у четвер вручив премії ім.Шевченка діячам української культури.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", церемонія вручення премії відбулася в музеї Т. Г. Шевченка в присутності діячів культури, представників адміністрації президента України і членів Кабміну.

Президент вручив премію Т. Шевченка в поточному році книговидавцю й письменникові Івану Малковичу, режисерові Степану Ковалю, скульптору Миколі Малишку та композитору Богдану Фроляку.