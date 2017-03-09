Бізнесмена в центрі Києва могли розстріляти через його професійну діяльність

За попередньою версією поліції, бізнесмена, автомобіль якого в середу, 8 березня, розстріляли у центрі Києва, могли вбити через його професійну діяльність, повідомив глава ГУ Національної поліції м.. Києва Андрій Крищенко.

"За попередніми версіями, це професійна діяльність. Аналізуючи всю попередню інформацію, яка буде зібрана, будуть відпрацьовувати нові версії", - повідомив А. Крищенко в ефірі телеканалу "112.Україна" в четвер.

За його словами, зараз тривають першочергові заходи розслідування. "Є кілька свідків. Є кілька записів камер зовнішнього спостереження, вони ще аналізуються", - заявив А. Крищенко.

Він також повідомив, що дітям загиблого, які також постраждали під час інциденту, надали медичну допомогу, дівчинка перебуває вже вдома, хлопчику зробили операцію, зараз він в медустанові.

Глава Нацполіції не назвав ім'я потерпілого, зазначивши, що "це бізнесмен, мешканець Києва".

Водночас, за інформацією ЗМІ, загиблий – одеський підприємець Олександр Ряжев, який займався ресторанним бізнесом.

Як повідомлялося, увечері 8 березня у центрі Києва невідомі розстріляли автомобіль "Мерседес", водій загинув, дітей досправили до лікарні.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу України.