Апеляційний суд призначив розгляд апеляції на запобіжний захід Насірову на 13 березня

Апеляційний суд Києва призначив на 13 березня розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід тимчасово усуненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, повідомив його адвокат Олександр Мірошник.

"Апеляційний суд міста Києва призначив розгляд апеляції у справі Романа Насірова на 13.03.2017 на 11:00", - написав О. Мірошник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За його словами, засідання відбуватиметься під головуванням судді Глиняного В. П.

"Можу сказати, що процес апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору. Сторона захисту підготовлена до процесу в повному обсязі", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, Солом'янський районний суд Києва в ніч на 7 березня прийняв рішення про призначення Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

Клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову суд розглядав з перервами з вечора суботи, 4 березня.