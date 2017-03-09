Події

12:14 09.03.2017

Апеляційний суд призначив розгляд апеляції на запобіжний захід Насірову на 13 березня

Апеляційний суд Києва призначив на 13 березня розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід тимчасово усуненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, повідомив його адвокат Олександр Мірошник.

"Апеляційний суд міста Києва призначив розгляд апеляції у справі Романа Насірова на 13.03.2017 на 11:00", - написав О. Мірошник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За його словами, засідання відбуватиметься під головуванням судді Глиняного В. П.

"Можу сказати, що процес апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору. Сторона захисту підготовлена до процесу в повному обсязі", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, Солом'янський районний суд Києва в ніч на 7 березня прийняв рішення про призначення Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

Клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову суд розглядав з перервами з вечора суботи, 4 березня.

ВАЖЛИВЕ

Суд розблокував рахунки ДП "Львіввугілля"

Суд у Львові пікетують шахтарі "Львіввугілля"

Порошенко виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні

Глава Мінінфраструктури анонсував на 15 березня заяву найбільшого лоукосту про вихід в Україну

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 69 разів, на українських позиціях втрат немає

ОСТАННЄ

ТЕС і ТЕЦ України нарощують запаси на своїх складах за рахунок вугілля газової групи

Бізнесмена в центрі Києва могли розстріляти через його професійну діяльність

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Глобальні зміни правил на світових фінансових ринках"

В Одеській області невідомі вивантажили 8 фур сміття зі Львова

Порошенко вручив Шевченківські премії діячам культури

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА