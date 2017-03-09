Події

12:17 09.03.2017

Суд у Львові пікетують шахтарі "Львіввугілля"

Понад 50 шахтарів різних шахт державного підприємства "Львіввугілля" пікетують будівлю господарського суду Львівської області з вимогою розблокувати рахунки підприємства.

Як передає в четвер вдень кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", шахтарі прийшли з прапорами своїх профспілок, а також з прапорами України, вони періодично стукають касками об бруківку і скандують: "Ганьба Виконавчій службі", а також "Вимагаємо зарплату", "Вимагаємо розблокувати рахунки".

Як повідомив журналістам голова регіонального об'єднання Незалежної профспілки гірників України Віталій Онижук, наразі в господарському суді триває слухання у справі про розблокування рахунків державного підприємства "Львіввугілля" і шахтарі прийшли підтримати юристів підприємства.

За словами В. Онижука рахунки були заблоковані за позовом однієї приватної фірми, перед якою у "Львіввугілля" була заборгованість. Також В. Онижук повідомив, що сьогодні одна із змін шахти "Червоноградська" не вийшла на роботу, а за рішенням профспілок з 9.00 ранку шахтарі перестали відвантажувати продукцію споживачам.

"За рішенням профспілок сьогодні з дев'яти годин ранку ми не відвантажуємо продукцію споживачам. Працюємо лише на склад" – сказав. В. Онижук. За його словами гірники ще чотирьох шахт працюють у нормальному режимі, але якщо рахунки сьогодні не будуть розблоковані, то вони також погрожують не вийти в забій.

Також, за словами В. Онижука на шахті "Степова", де 2 березня стався вибух і загинули 8 гірників проводять відкачування води і шахта працює в аварійному режимі. В. Онижук наголосив: щойно будуть розблоковані рахунки підприємства, шахтарі готові відновити нормальну роботу.

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