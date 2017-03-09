Події

13:19 09.03.2017

Суд розблокував рахунки ДП "Львіввугілля"

Господарський суд Львівської області прийняв рішення розблокувати рахунки держпідприємства "Львіввугілля", повідомив голова профкому шахти "Межирічанська" Андрій Паска.

"Суд розглянув дві наші скарги і повністю їх задовольнив, тобто рахунки мають розблокувати, а кошти мають піти на виплату зарплати", - сказав він журналістам після засідання в четвер у Львові.

А. Паска уточнив, що не може сказати, коли виконавча служба розблокує рахунки.

"У триденний термін буде видано рішення суду з печаткою, і ми сподіваємося, що рахунки будуть розблоковані якомога швидше. Це залежить від виконавчої служби. Я за те, щоб це сталося ще сьогодні",- сказав він.

Як повідомлялося, у четвер, 9 березня, шахтарі "Львіввугілля" призупинили відвантаження вугілля споживачам, вимагаючи розблокування рахунків і виплати заборгованості із зарплата, сума якої перевищує 100 млн грн.

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