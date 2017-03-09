Події

13:29 09.03.2017

ТЕС і ТЕЦ України нарощують запаси на своїх складах за рахунок вугілля газової групи

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України в період з 6 до 9 березня збільшилися на 2,1% (на 36 тис. тонн) - до 1 млн 734,8 тис. тонн.

Згідно з даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, станом на ранок 9 березня запаси вугілля антрацитової групи становили 711,4 тис. тонн (-4,7% до 6 березня), газової групи - 1 млн 23,4 тис. тонн(+7,4%). Варто зазначити, що майже половина запасів антрациту в об'ємі 340,1 тис. тонн зберігається на Луганській ТЕС.

Крім того, запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей(ТЕЦ) України за три дні зросли на 3,6%(на 3,8 тис. тонн) - до 108,1 тис. тонн. Зокрема, запаси вугілля антрацитової групи на 9 березня становлять 38,5 тис. тонн(-8,6% до 6 березня), газовою - 69,6 тис. тонн(+11,9%).

Раніше за т.в.о. глави НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук зазначав, що у рамках введення надзвичайної ситуації в електроенергетичній галузі спалювання електростанціями антрациту знижено удвічі.

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