Повідомлень про погіршення здоров'я Насірова не надходило і він може бути у суді при розгляді апеляції – Петренко

Повідомлень про погіршення здоров'я тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова не надходило і він може бути присутнім у суді при розгляді апеляції на свій арешт, зазначає міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ніяких повідомлень щодо погіршення стану здоров'я або якихось негативних обставин в Лук'янівському СІЗО ми не отримували",- сказав міністр у четвер журналістам у Києві, розповідаючи про стан здоров'я Р. Насірова.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси на те, що Р. Насіров буде присутнім у суді при розгляді апеляції, П. Петренко сказав: "Звичайно, як особа, яка подавала апеляцію, він має право прибути в суд для надання особистих пояснень".