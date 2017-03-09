Події

14:32 09.03.2017

Повідомлень про погіршення здоров'я Насірова не надходило і він може бути у суді при розгляді апеляції – Петренко

Повідомлень про погіршення здоров'я тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова не надходило і він може бути присутнім у суді при розгляді апеляції на свій арешт, зазначає міністр юстиції України Павло Петренко.

"Ніяких повідомлень щодо погіршення стану здоров'я або якихось негативних обставин в Лук'янівському СІЗО ми не отримували",- сказав міністр у четвер журналістам у Києві, розповідаючи про стан здоров'я Р. Насірова.

Відповідаючи на запитання, чи є шанси на те, що Р. Насіров буде присутнім у суді при розгляді апеляції, П. Петренко сказав: "Звичайно, як особа, яка подавала апеляцію, він має право прибути в суд для надання особистих пояснень".

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