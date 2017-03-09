Події

14:53 09.03.2017

Близько 300 людей зібралося в центрі Києва з нагоди дня народження Кобзаря

Близько 300 людей зібралося в четвер удень в парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва з нагоди дня народження Кобзаря - великого українського поета, прозаїка, художника та етнографа.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", учасники акції - переважно люди похилого віку - декламують вірші Т.Шевченка і провадять патріотичні розмови.

Серед присутніх є активісти з прапорами організації "Стоп свавіллю", політичної партії "Патріот", а також організації "Справедливість". Вони не вдаються до жодних активних дій.

Заявлене раніше підписання меморандуму про співпрацю між партіями "Правий сектор", ВО "Свобода" і "Національний корпус" не відбулося.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі "Національного корпусу", на четвер на 15:00 було заплановано лише покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченку лідерами руху, а підписання меморандуму не планується.

Водночас у прес-службі ВО "Свобода" агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що підписання меморандуму в четвер, 9 березня, не планувалося - про дату його підписання буде оголошено пізніше.

Обстановка в районі парку ім. Т.Шевченка спокійна, правопорядок забезпечує велика кількість правоохоронців.

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