Втрат у лавах ЗСУ за минулу добу немає

За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі серед українських військовослужбовців немає ні загиблих, ні поранених.

"За минулу добу ЗСУ втрат не зазнали, жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив на брифінгу спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що на луганському напрямку за минулу добу було 11 обстрілів, зокрема - чотири з використанням мінометів, але інтенсивність бойових дій помітно знизилася. Бойовики двічі за день обстріляли з мінометів Троїцьке та Новоолександрівку й один раз - Попасну. У Станиці Луганській та Кримському представники НЗФ здійснили збройні провокації з легкого озброєння.

На донецькому напрямку за минулу добу ворог здійснив 24 збройні провокації, із них - 13 із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, від вогню мінометних розрахунків бойовиків найбільше страждали позиції ЗСУ навколо окупованої Горлівки, а вдень противник обстрілював Майорськ півтори години, випустивши 30 мін. Надвечір окупанти розпочали сеанс мінометного вогню по Новгородському, що тривав понад чотири години, протягом яких було випущено близько 100 мін. Крім того, ворог активно використовував гранатомети, кулемети, а також снайперську зброю.

Противник також застосовував міномети у Верхньоторецькому, а близько 23:00 бойовики відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по наших позиціях у Зайцевому, де випустили 30 снарядів. Під час несення служби на передових позиціях у районі авдіївської промзони військовослужбовці ЗСУ виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер під час бойового протистояння був знищений, встановлено, що загиблий - громадянин Росії.

За минулу добу сили окупанта поранили трьох цивільних на лінії зіткнення на донецькому напрямку.

Відносне зменшення інтенсивності ворожих обстрілів дало змогу українським інженерам здійснити ремонтні роботи в Авдіївці. Учора було відновлено роботу Донецької фільтрувальної станції, таким чином, тепло-, водо- та електропостачання в місті здійснюється в штатному режимі.

На маріупольському напрямку відбулися 33 ворожі обстріли, зокрема п’ять із важкого озброєння. За минулу добу бойовики традиційно відкривали вогонь з легкого озброєння протягом ночі. Основна вогнева активність ворога, як і раніше, припадає на південну частину напрямку. Після обіду окупанти відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм по Широкиному. Під мінометні обстріли також потрапили позиції ЗСУ в Мар’їнці, Чермалику, Павлополі.