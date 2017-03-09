Проблем із документами про всиновлення через зміни до законодавства не буде, запевняє Петренко

Рішення про всиновлення з огляду на майбутні зміни до законодавства не переглядатимуть, запевняє міністр юстиції України Павло Петренко.

"Що стосується питання всиновлення. Нині Міністерство юстиції перебуває в комунікації з вищими спеціалізованими судами, щоб загальна практика була такою: українські громадяни не мають бути залежними від змін до законодавства. Можу заспокоїти, що у зв'язку з тим, що нині змінюється цивільно-процесуальне законодавство, ніякого скасування рішень стосовно всиновлення не буде", - сказав міністр журналістам у Києві в четвер.

За його словами, суди узагальнять практику з цього питання, Вищий спеціалізований суд надасть відповідні роз'яснення, які найближчими місяцями буде внесено до цивільно-процесуального кодексу у рамках реформи судової системи.

"Жодних проблем в українських батьків не буде",- запевнив П.Петренко

Глава Мін’юсту також порекомендував тим, кому нині відмовляють в усиновленні з огляду на майбутні зміни до законодавства, звертатися до центрів безоплатної допомоги Мін’юсту, де їм нададуть юридичну допомогу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи можна всиновляти дітей до законодавчих змін, міністр сказав: "Звісно, можна, це право українського громадянина. А якщо є якісь проблеми в правозастосовній практиці в конкретних судах, ми як Мін’юст через систему безоплатної правової допомоги долучатимемося і допомагатимемо конкретним українським сім'ям",- розповів П.Петренко.