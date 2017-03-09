Усі шахти ДП "Львіввугілля" працюють

Усі шахти держпідприємства "Львіввугілля" працюють, заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

"Усі шахти держпідприємства "Львіввугілля" нині працюють, і я очікую, що після сьогоднішнього рішення суду буде знято всі перешкоди та передумови для арешту рахунків "Львіввугілля" - сказав він на брифінгу в четвер у Львові.

За словами О.Синютки, наразі виплачено 18 млн грн із заборгованості із зарплати, після розблокування рахунків виплатять ще 22 млн грн, а протягом кількох тижнів буде виплачено всю зарплату за січень поточного року. О.Синютка не назвав загальної суми заборгованості із зарплати перед гірниками "Львіввугілля".

Раніше представники Незалежної профспілки гірників України заявляли про понад 100 млн грн заборгованості.

Голова Львівської ОДА наголосив, що той, хто переслідував мету заблокувати рахунки "Львіввугілля", насправді "переслідує мету зірвати модернізацію шахт "Львіввугілля" і таким чином зупинити видобуток вугілля у Львівській та Волинській областях", оскільки рахунки підприємств заарештовували лише в цих двох регіонах країни.

За словами О.Синютки, ініціатори блокування рахунків також намагалися дестабілізувати ситуацію і підштовхнути гірників до різних проявів протесту.

Як повідомлялося, в четвер, 9 березня, вранці шахти ДП "Львіввугілля" припинили відвантаження вугілля споживачам, а ранкова зміна на шахті "Червоноградська №2" вранці не спустилася в забій на знак протесту проти невиплати заробітної плати.