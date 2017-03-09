Події

15:59 09.03.2017

Суд дозволив заочне досудове розслідування стосовно ватажка НЗФ "ЛНР" росіянина Козіцина

Печерський районний суд м. Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажка незаконного збройного формування (НЗФ) "Всевелике військо Донське" так званої ЛНР громадянина Російської Федерації Миколи Козіцина.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України в четвер, відповідне клопотання Головної військової прокуратури Генпрокуратури суд задовольнив 7 березня 2017 р.

"Останній у квітні 2014 р. на території Російської Федерації створив НЗФ «Всевелике військо Донське» з громадян РФ та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 р. в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував і безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляється, М. Козіцин організовував розбійні напади на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб - місцевих жителів з метою заволодіння їхнім майном, незаконного позбавлення волі й утримування в нелюдських умовах, побиття, знущання, мордування й іншого жорстокого поводження з полоненими, зокрема вагітними жінками.

"Найближчим часом обвинувальний акт стосовно М. Козіцина буде направлено до суду, де буде ініційовано питання проведення спеціального судового провадження", - повідомили в Генпрокуратурі.

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