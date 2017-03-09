Події

17:09 09.03.2017

Кабмін 10 березня має намір затвердити план заходів на 2017 р. щодо реалізації Стратегії кібербезпеки України

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 10 березня, має намір затвердити план заходів на 2017 рік щодо реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Згідно з порядком денним засідання Кабміну, розміщеним на офіційному сайті уряду, це питання на засіданні представлять голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко.

Кабмін також має намір затвердити перелік земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки та членів їхніх сімей.

Крім того, уряд має намір розглянути питання використання споруд цивільного захисту.

Міністри також планують затвердити ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів і небезпечних відходів повітряним транспортом.

Уряд має намір ухвалити технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Кабмін також планує розглянути створення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Крім того, уряд має намір розглянути кадрові питання.

Початок засідання під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана заплановано на 11:00.

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