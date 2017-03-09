Події

17:09 09.03.2017

Приватбанк подав заявку на включення до списку первинних дилерів ОВДП

Державний Приватбанк (Дніпро) подав заявку на включення до списку первинних дилерів на ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомив голова фінустанови Олександр Шлапак.

"Приватбанк уже два роки не працював не міжбанку. У січні ми вперше розмістили на міжбанку кошти, купуємо та продаємо ОВДП. Ось подали заявку на те, щоб стати первинним дилером Міністерства фінансів. Упевнений, ми зможемо трохи розворушити цей напівмертвий ринок", - сказав він в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в середньостроковій перспективі має намір стимулювати розвиток ринку гривневих ОВДП для скорочення частки держборгу в іноземній валюті, мінімізації вартості фінансування та підвищення стійкості держборгу.

Відповідні наміри закріплено в стратегії управління держборгом на 2017-2021 рр., затвердженій Кабінетом Міністрів 8 лютого 2017 р.

Мінфін, зокрема, має намір розробити план заходів щодо розвитку первинного ринку державних цінних паперів і підвищення ліквідності ОВДП шляхом розвитку інституту первинних дилерів.

Нині первинними дилерами ОВДП є Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ОТП Банк, Діамантбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсиббанк, Сітібанк, Універсал Банк, Укрсоцбанк та ІНГ Банк Україна (всі - Київ).

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