Кількість серйозних інцидентів з українськими повітряними суднами в 2016 р. скоротилася

Кількість серйозних інцидентів, що сталися з повітряними суднами з українською реєстрацією, в 2016 році знизилася на 20% порівняно з 2015 роком - до чотирьох випадків.

Такі дані оприлюднено в аналізі стану безпеки польотів, підготовленому Державною авіаційною службою України.

Водночас кількість аварій зросла з трьох у 2015 році до чотирьох у 2016 році. Кількість інцидентів збільшилася з 53 у 2015-му до 62 у 2016 році. Катастроф з українськими повітряними суднами не було минулого року, тоді як у 2015 році зафіксовано одну катастрофу.

Загалом кількість авіаційних подій у безпеці польотів у 2016 році зросла на 12% - до 141 події, проте 50% із них (71 подія) не впливало на безпеку польотів.

За фазами польоту найбільше подій сталося на маршруті - 47, найменше - сім - під час рулювання. Так, на маршруті в 2016 році з українськими суднами сталося 26 інцидентів, дві аварії. До топ-5 подій на маршруті увійшли: зіткнення з представниками дикої природи, поява вогню або відмова двигуна; перевищення параметрів роботи двигуна; розгерметизація; зниження тиску.

Найбільша кількість авіаційних подій у безпеці польотів сталася під час виконання комерційних авіаперевезень - 129 подій (91%), ще дев'ять - під час авіаційних робіт, дві - під час навчально-тренувальних польотів і одна з авіацією загального призначення.

У комерційних авіаперевезеннях минулого року сталося 56 інцидентів і три серйозні інциденти. За групами загроз лідирувала відмова системи або компонента, після неї - тваринний світ і людські помилки.

Загалом якщо на кінець 2014 року в комерційних авіаперевезеннях кількість авіаподій у безпеці польотів становила 9,35 на 1 млн вильотів, то на кінець 2015 року - 8,22, а на кінець 2016-го - 7,26, хоча цільовий показник на кінець 2016 року становив 6,4 авіаподій на 1 млн вильотів.

Зазначений звіт був підготовлений фахівцями відділу управління ризиками та схвалений радою з безпеки польотів Державіаслужби України.