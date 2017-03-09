Події

17:13 09.03.2017

Порошенко затвердив ратифікацію угоди з ЄС про участь України в програмі COSME

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди між урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (2014-2020)", повідомляє в четвер прес-служба глави держави.

Ратифікація Угоди COSME дасть змогу Україні реалізовувати проекти за напрямами програми: покращення умов доступу малих та середніх підприємств на ринки; покращення умов для конкурентоспроможності; формування культури ведення бізнесу.

Програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (Competiveness of Small and Medium Enterprises) - європейська програма підтримки малого і середнього бізнесу. Ратифікація угоди відкриє доступ українським підприємствам державного, приватного та громадського секторів до фінансування і з боку бюджету програми, і з боку інвестиційних і венчурних фондів ЄС.

Верховна Рада ратифікувала цю угоду 22 лютого. Програма реалізується у рамках стратегії "Європа-2020" і затверджена регламентною радою ЄС 11 грудня 2013 року. Вона розрахована на період 2014-2020 рр. і має загальний бюджет розміром EUR2,3 млрд.

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