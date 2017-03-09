Москаль просить Авакова змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль просить міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голову Національної поліції Сергія Князєва змінити керівництво патрульної поліції в Ужгороді та Мукачевому, якому колектив висловив недовіру. Голова Нацполіції призначив службове розслідування, на місце буде направлено спеціальну комісію.

Як повідомляється в четвер на офіційному сайті Г.Москаля, 73 патрульні поліцейські написали колективне звернення голові Закарпатської ОДА, в якому заявили про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності з боку начальника Управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачевому Юрія Марценишина та його заступника Валерія Наймана.

У зверненні, фотокопію якого також оприлюднено на офіційному сайті Г.Москаля, зазначено, що приниження честі та гідності співробітників поліції з боку Ю.Марценишина та його заступника, пригнічення морально-психологічного клімату колективу негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції.

"З огляду на викладене ми висловлюємо недовіру керівництву та просимо вас надіслати комісію для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків", - йдеться в документі.

У свою чергу Г.Москаль заявив, що неодноразово відзначав незадовільну роботу нової патрульної поліції в Закарпатській області.

"Через невдале керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що не зменшилася, а набагато зросла. Я направив звернення до міністра МВС Арсену Авакова і вже мав розмову з головою Національної поліції України Сергієм Князєвим щодо необхідності невідкладного реагування на факти, наведені колективом управління патрульної поліції. Моя позиція чітка - керівництво управління має бути зміщене", - сказав Г.Москаль.

Голова Нацполіції С.Князєв уже відреагував на це звернення, призначивши службове розслідування.

"За інформацією, оприлюдненою у зверненні, голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив службове розслідування. До Закарпатської області направлять відомчу комісію. До її складу увійдуть представники кількох структурних підрозділів Національної поліції України, зокрема - департаментів патрульної поліції і кадрового забезпечення. Комісія повинна встановити всі обставини виниклого інциденту", - повідомляє департамент комунікації Нацполіції.