Події

17:55 09.03.2017

Лікарі не рекомендували Насірову їхати на оголошення рішення суду

Відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби на період слідства Романа Насірова не було доправлено до суду на оголошення повного тексту рішення про його арешт, оскільки лікарі СІЗО не рекомендували йому робити це за станом здоров'я, повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

"Співробітники СІЗО надали нам висновок лікарів медичної частини слідчого ізолятора про те, що Р. Насірову не рекомендується їхати до суду за станом здоров'я. Хоча, як ми розуміємо, якби він наполягав, то співробітники СІЗО мали б доправити його на судове засідання", - повідомив Р. Симків журналістам після засідання суду в четвер.

Представник держобвинувачення також повідомив, що на четвер було заплановано допит Р. Насірова вже як підозрюваного. "Стосовно можливості проведення цього допиту зараз будемо додатково з'ясовувати, зокрема і з лікарями слідчого ізолятора", - додав Р. Симків.

Як повідомлялося, Солом’янський райсуд Києва в ніч на 7 березня ухвалив рішення про призначення Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 100 млн грн. Клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову суд розглядав із перервами з вечора суботи, 4 березня.

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