Події

18:17 09.03.2017

Трьох українських військових поранено, двох травмовано внаслідок обстрілів з боку бойовиків у четвер

Бойовики від початку доби здійснили 39 обстрілів по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, трьох військових поранено, два дістали травми, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Трьох наших військових поранено, двох травмовано", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль і Богданівку. З гранатометів і стрілецької зброї - Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне та Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів стріляли по Новоолександрівці та Попасній. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новозванівці та Станиці Луганській.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів ворог обстрілював Авдіївку, Дачу та Луганське, з гранатометів і стрілецької зброї - Кам'янку, Луганське, Піски, Невельське, Зайцеве і Троїцьке. Зі стрілецької зброї обстріл вівся по Майорську, а по Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери.

ВАЖЛИВЕ

САП має намір у п'ятницю подати апеляцію на рішення Солом’янського суду про запобіжний захід Насірову

Інфляція в Україні в лютому уповільнилася до 1%, але в річному вимірі прискорилася до 14,2%

Рада директорів МВФ 20 березня розгляне питання надання Україні $1 млрд

Лікарі не рекомендували Насірову їхати на оголошення рішення суду

Москаль просить Авакова змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого

ОСТАННЄ

Недоправленням Насірова до суду сторона обвинувачення підтвердила проблеми з його здоров'ям

Прем'єр України вважає за необхідне створити умови для імпорту електроенергії

Порошенко затвердив ратифікацію угоди з ЄС про участь України в програмі COSME

Кількість серйозних інцидентів з українськими повітряними суднами в 2016 р. скоротилася

Приватбанк подав заявку на включення до списку первинних дилерів ОВДП

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog8721.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА