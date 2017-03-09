Трьох українських військових поранено, двох травмовано внаслідок обстрілів з боку бойовиків у четвер

Бойовики від початку доби здійснили 39 обстрілів по українських позиціях у зоні проведення антитерористичної операції, трьох військових поранено, два дістали травми, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Трьох наших військових поранено, двох травмовано", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль і Богданівку. З гранатометів і стрілецької зброї - Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне та Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів стріляли по Новоолександрівці та Попасній. З гранатометів і стрілецької зброї - по Новозванівці та Станиці Луганській.

На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів ворог обстрілював Авдіївку, Дачу та Луганське, з гранатометів і стрілецької зброї - Кам'янку, Луганське, Піски, Невельське, Зайцеве і Троїцьке. Зі стрілецької зброї обстріл вівся по Майорську, а по Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери.