Рада директорів МВФ 20 березня розгляне питання надання Україні $1 млрд

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо третього перегляду програми співпраці з Україною заплановано на 20 березня, повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс.

"Засідання Ради директорів заплановано на 20 березня", - зазначив він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Крім того, Дж.Райс підтвердив візит міністра фінансів України Олександра Данилюка до фонду цього тижня, під час якого міністр зустрівся з першим заступником керуючого директора МВФ Девідом Ліптоном та іншими представниками фонду й обговорив подальшу політику України.

"Основною метою програми співпраці є допомогти Україні подолати складну ситуацію й повернутися до сталого економічного зростання. Якщо говорити про пенсійну реформу, то вона має вирішальне значення для стійкості пенсійної системи країни та для забезпечення населення гідними пенсіями. Ми разом із владою України працюємо над створенням такої пенсійної системи", - сказав Дж.Райс.

У свою чергу Міністерство фінансів України в четвер на своєму веб-сайті повідомило, що текст меморандуму про економічну та фінансову політику України буде оприлюднено після засідання Ради директорів МВФ.

Як повідомлялося, МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну та фінансову політику.

Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, обсягом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншей в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням ряду умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні переговори про продовження фінансування були відновлені, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня.