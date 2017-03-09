Інфляція в Україні в лютому уповільнилася до 1%, але в річному вимірі прискорилася до 14,2%

Інфляція в Україні в лютому становила 1% порівняно з 1,1% у січні цього та 0,9% у грудні минулого року, повідомила Державна служба статистики України в четвер.

Згідно з її даними, в річному вимірі зростання споживчих цін прискорилося за підсумками лютого до 14,2% із 12,6% за підсумками січня та 12,4% - за минулий рік.

Як повідомлялося, уряд України очікує уповільнення інфляції в 2017 році до 8,1%. Національний банк України, що спочатку також прогнозував її на рівні 8%, у січні погіршив свій прогноз до 9,1%.

"Інфляція в річному вимірі залишатиметься високою протягом перших трьох кварталів завдяки дії ефекту бази порівняння. Вона повернеться до однозначного рівня в четвертому кварталі 2017 року", - заявив НБУ 2 березня.