Недоправленням Насірова до суду сторона обвинувачення підтвердила проблеми з його здоров'ям

Захист усуненого з посади глави Державної фіскальної служби України на період слідства Романа Насірова зазначає, що інформацією про небажаність доправлення Р. Насірова із СІЗО на засідання суду прокуратура підтвердила наявність у нього проблем зі здоров'ям; це має бути враховано надалі під час розгляду його справи, наголошує адвокат Ігор Світличний.

"Сторона обвинувачення нарешті надала правдиві відомості про стан здоров'я (Р. Насірова - ІФ), не приховуючи, не спотворюючи того, що дійсно лікарі не рекомендували виїжджати сьогодні з СІЗО. Вважаю, що це свідчить про змагальність процесу і про те, що суд надалі, під час розгляду по суті, ухвалить законне обґрунтоване рішення та повністю виправдає нашого підзахисного", - сказав він журналістам після оголошення повного тексту рішення Солом’янського райсуду Києва про обрання запобіжного заходу Р. Насірову в четвер.

І. Світличний наголосив, що адвокати Р. Насірова вважають підозри своєму клієнтові не просто необґрунтованими, а взагалі обвинувачення йому неспроможним.

Він знову озвучив позицію захисту про те, що заставу за Р. Насірова не буде внесено до розгляду апеляції.

"Нехай Апеляційний суд затвердить цей розмір застави, нехай відмовить стороні обвинувачення в такому безпідставному розмірі застави в 2 млрд грн, ми чекаємо на рішення Апеляційного суду. Можливо, наш підзахисний взагалі прийме рішення не вносити застави, тому що ми вимагатимемо якнайшвидшої передачі його справи для розгляду по суті, щоб вона закінчилася виправдувальним вироком", - пояснив адвокат.

Раніше в четвер прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що Р. Насірова не було доправлено до суду на оголошення повного тексту рішення про його арешт, оскільки лікарі СІЗО не рекомендували йому робити це за станом здоров'я.