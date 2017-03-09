Події

18:39 09.03.2017

САП має намір у п'ятницю подати апеляцію на рішення Солом’янського суду про запобіжний захід Насірову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) може подати в п'ятницю, 10 березня, апеляційну скаргу на рішення Солом’янського районного суду м. Києва про арешт усуненого з посади глави Державної фіскальної служби на період слідства Романа Насірова на два місяці з можливістю внесення застави.

"Ми не подавали своєї скарги та очікували повного тексту рішення суду, який і було сьогодні оголошено. Сьогодні ми вже не встигнемо, і, я думаю, що завтра зранку апеляція вже буде в Апеляційному суді Києва", - повідомив прокурор Роман Симків журналістам у Києві в четвер.

Як повідомлялося, в ніч на 7 березня Солом’янський райсуд м. Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави розміром 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити йому заставу в сумі 2 млрд грн.

САП розглядала можливість оскарження цього рішення Солом’янського суду.

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