Сбербанк в Україні не обслуговує осіб із документами, виданими на непідконтрольних українській владі територіях

Дочірній банк Сбербанку Росії в Україні - ПАТ "Сбербанк" - не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, повідомляється в коментарі банку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"ПАТ "Сбербанк", будучи українським комерційним банком і здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норм українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансових операцій на цих територіях. Банк обслуговує клієнтів виключно на підставі документів, що ідентифікують їх відповідно до вимог українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, всі клієнти банку проходять процедуру обов'язкової ідентифікації відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова НБУ №417), що підтверджено перевірками НБУ. Зокрема, відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу, банк не обслуговує осіб, включених до офіційного переліку причетних до здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, і здійснює блокування фінансових операцій таких осіб з урахуванням рекомендацій FATF і відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Кабінету Міністрів України.

"ПАТ "Сбербанк" працює в штатному режимі, безумовно виконуючи свої зобов'язання в повному обсязі перед клієнтами та партнерами з дотриманням норм національного і міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, НБУ 7 березня заявив, що ініціюватиме застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку в Україні, якщо підтвердиться інформація про готовність материнського банку здійснювати обслуговування осіб-власників паспортів невизнаних "ДНР" і "ЛНР".

"У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання про застосування санкцій до ПАТ "Сбербанк", - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив за закриття українського Сбербанку і висунув вимогу щодо якнайшвидшого запровадження санкцій до нього з боку НБУ з огляду на рішення "материнського" Сбербанку Росії приймати як документ, що засвідчує особу, паспорти т. н. "ДНР"/"ЛНР".

"Скільки треба часу НБУ, щоб запровадити санкції стосовно Сбербанку Росії, що працює в Україні? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ!" - написав глава МВС на своїй сторінці в Facebook.

На думку міністра, не може провадити роботу в Україні банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів та анексію українських територій.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.