Генпрокуратура Росії готова організувати допит Януковича на території РФ у присутності українських слідчих - відповідь на запит ГПУ

Генеральна прокуратура Російської Федерації готова організувати допит екс-президента України Віктора Януковича на території Росії у присутності українських слідчих.

"У зв'язку з перебуванням В. Ф. Януковича на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту у присутності представників правоохоронних органів України", - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ на запит Генеральної прокуратури України, копію якої має агентство "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у документі зазначено, що ні до адміністрації президента РФ, ні до Ради Федерації Федеральних зборів РФ не надходила і не розглядалася ними жодна заява В. Януковича з проханням використати Збройні сили РФ на території України.

"Жодні заяви президента України В. Ф. Януковича не були підставою для звернення президента Російської Федерації до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації щодо згоди на використання Збройних сил Російської Федерації на території України", - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ.

При цьому 4 березня 2014 р. президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю журналістам сказав, що "у Росії є пряме звернення легітимного президента України Віктора Януковича про використання збройних сил для захисту життя, свободи та здоров'я громадян України". Тоді В. Путін заявив, що російські війська в Україні можуть бути використані тільки в крайньому разі, який може послужити приводом для цього.