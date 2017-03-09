Кабмін ще докапіталізував Ощадбанк на 5,4 млрд грн і Укрексімбанк на 4,7 млрд грн

Уряд України на закритому засіданні 6 березня вирішив докапіталізувати державний Ощадбанк та Укрексімбанк (Київ) відповідно на 5 млрд 400,96 млн грн і 3 млрд 700,001 млн грн шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і обміну їх на акції нової емісії.

"Зазначене рішення забезпечить подальше стабільне функціонування та розвиток державних банків, що є запорукою захисту прав його вкладників та інших кредиторів банку", - йдеться в пояснювальній записці на сайті уряду в четвер.

Згідно оприлюдненою інформацією, ці рішення оформлені постановами №122 та №123.

У результаті цієї, вже другої цього року, докапіталізації статутний капітал Ощадбанку має сягнути 43 млрд 722,72 млн грн, а Укрексімбанку - 38 млрд 730,042 млн грн.

Для докапіталізації буде випущено ОВДП терміном обігу до 15 років зі ставкою дохідності 9% річних.

Як повідомлялося, 1 лютого цього року уряд уже ухвалив рішення про докапіталізацію Ощадбанку та Укрексімбанку відповідно на 3,465 млрд грн і 3,022 млрд грн, проте тоді в цій схемі були задіяні 10-річні ОВДП з індексованою вартістю (з прив'язкою до курсу долара) та ставкою 6% річних.

У результаті статутний капітал Ощадбанку мав зрости до 38 млрд 217,6 млн грн, Укрексімбанку - до 34 млрд 30,041 млн грн.

"Такі пропозиції ми отримали від Національного банку. Було проведено засідання Експертно-аналітичної ради (з питань участі держави в статутному капіталі банків - ІФ), яка надала відповідні рекомендації про суму докапіталізації", - представив тоді це питання міністр фінансів Олександр Данилюк. Він уточнив, що необхідність докапіталізації та її розміри в 2017 році базуються на результатах діагностичного обстеження держбанків за 2015 рік, затвердженого Нацбанком у жовтні 2015 року.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розкритикував такі пропозиції НБУ. На його думку, Нацбанк, а не Мінфін має представляти такі проекти на Кабміні й обґрунтовувати необхідність докапіталізації.

Водночас О.Данилюк заявив, що проведена Експертно-аналітичною групою експертиза підтвердила необхідність капіталізації в таких розмірах. Його підтримав і перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Рік тому попередній уряд також збільшив статутні капітали Ощадбанку і Укрексімбанку за такою схемою, відповідно, на 4,956 млрд грн та 9,319 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, сукупні витрати на докапіталізацію держбанків протягом 2008 року - першого кварталу 2016 року сягнули 88,5 млрд грн ($8,7 млрд за історичним обмінним курсом). Крім того, нараховані процентні витрати на обслуговування ОВДП, за рахунок яких відбувалася капіталізація держбанків, сягнули 37 млрд грн станом на кінець березня 2016 року.