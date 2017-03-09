Шахтам ДП "Львіввугілля" почали перераховувати гроші для виплати зарплат

Шахтам держпідприємства "Львіввугілля" почали перераховувати кошти для виплати зарплати, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації з посиланням на дані генерального директора компанії Андрія Дяченка.

"22 млн грн, заблоковані на рахунку підприємства, в повному обсязі спрямовано на виплату зарплати гірникам Львівської області", - наводить прес-служба ОДА слова А.Дяченка.

За його словами, до кінця дня гроші надійдуть на картки шахтарів.

Як повідомлялося, в четвер за рішенням Господарського суду Львівської області було розблоковано рахунки ДП "Львіввугілля".

Уранці представники профспілок заявили, що шахтарі "Львіввугілля" припинили відвантаження вугілля споживачам та розпочали страйк.