Події

09:25 10.03.2017

У МКЧХ сподіваються найближчим часом знайти рішення для прискорення процесу обміну полоненими

В обміні полоненими на Донбасі є позитивні зрушення, повідомляє "Громадське" з посиланням на президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера.

"Під час цього п'ятиденного візиту (до України - ІФ) я зустрівся з президентом Порошенком, Іриною Геращенко (перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ - ІФ), представниками СБУ, Міноборони. Я також зустрівся в Донецьку і Луганську з людьми, які називають себе представниками "влади". У підсумку я отримав відповіді на кілька важливих питань ", - сказав П.Маурер.

За його словами, одним з таких питань стало досягнення домовленості про те, що представники МКЧХ отримають доступ до утримуваних людей.

"У найближчі дні, можливо, тижні буде знайдено рішення щодо прискорення процесу обміну полоненими", - заявив П.Маурер.

Як повідомлялося, президент МКЧХ в Україні з візитом 6 березня. Це другий візит П.Маурера до України як президента МКЧХ. Перший відбувся в лютому 2015 року.

П.Маурер став президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у жовтні 2011 року.

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