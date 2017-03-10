Бойовики за добу 80 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики здійснили 80 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок яких п’ятьох українських військовослужбовців поранено й одного травмовано, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль і Богданівку з мінометів; Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове - з гранатометів і стрілецької зброї. По Талаківці вів вогонь ворожий снайпер.

На луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське, Новоолександрівку та Попасну, з гранатометів і стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське з мінометів, Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве і Троїцьке - з гранатометів і стрілецької зброї, Майорськ - зі стрілецької зброї, Троїцьке - із зенітної установки. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери бойовиків.