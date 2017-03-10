Події

09:37 10.03.2017

Бойовики за добу 80 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики здійснили 80 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок яких п’ятьох українських військовослужбовців поранено й одного травмовано, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне, Мар’їнку, Павлопіль і Богданівку з мінометів; Лебединське, Старогнатівку, Тарамчук, Мар’їнку, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове - з гранатометів і стрілецької зброї. По Талаківці вів вогонь ворожий снайпер.

На луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське, Новоолександрівку та Попасну, з гранатометів і стрілецької зброї – Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Невельське, Майорськ, Авдіївку, Дачу та Луганське з мінометів, Опитне, Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Авдіївку, Зайцеве і Троїцьке - з гранатометів і стрілецької зброї, Майорськ - зі стрілецької зброї, Троїцьке - із зенітної установки. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери бойовиків.

ВАЖЛИВЕ

Гаазький арбітраж визнав зобов'язання Росії щодо захисту українських інвесторів у Криму після анексії

ДТЕК зупинив роботу своїх шахт в окупованих районах Донбасу

Луценко підтверджує отримання листа від Генпрокуратури РФ щодо допиту Януковича

Голови Євроради та Єврокомісії зауважили поліпшення в економіці ЄС

Ніяких допитів Януковича на території РФ у присутності представників Генпрокуратури України не буде

ОСТАННЄ

Статус учасника бойових дій уже отримали майже 196 тис. учасників АТО

САП передала до суду обвинувальний акт у справі колишнього заступника начальника відділу Генпрокуратури, який намагався дати хабар

Завдяки внутрішньому аудиту Міноборони України вдалося запобігти 27,5 млн грн збитків на закупівлі в 2017 році

Голова фракції "Народний фронт" вимагає від АМКУ переглянути рішення щодо концентрації VS Energy контрольного пакета "Чернівціобленерго"

Європа майбутнього має зберегти єдність - глава Європарламенту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Брюки мужские в Украине на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА