У п'ятницю бойовики обстрілювали позиції сил АТО з артилерії і "ГРАДів"

У п'ятницю бойовики продовжують обстріли позицій Збройних сил України і тилових районів у зоні проведення антитерористичної операції з використанням важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"З початком поточної доби противник продовжив провокаційні обстріли позицій наших військ, зокрема із застосуванням артилерії 152 мм калібру. При цьому, з другої до четвертої години ночі обстрілювали не лише передові позиції наших військ, але і тилові райони, що розташовані в глибині нашої території, що ставить під загрозу життя і здоров'я місцевих жителів ", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу АТО в Facebook.

При цьому, основні обстріли бойовики вели з населеного пункту Кіровськ, з позицій на території місцевої школи.

"Такі дії противника мали на меті викликати у відповідь вогонь і звинуватити українську сторону в обстрілі мирного населення. Зазначене в черговий раз показало, що бойовики продовжують використовувати місцевих жителів як заручників для досягнення своїх провокаційних цілей", - зазначають у повідомленні.

"Ніч пройшла абсолютно не спокійно ... На Маріупольському напрямку (бойовики - ІФ) використовували танк ... Найскладніше було на Луганському напрямку - там бойовики використовували РСЗО БМ-21 "ГРАД", випустили 120 снарядів. З 152 мм артилерії також 70 снарядів, з 120 мм (артилерії - ІФ) - 60 ", - заявив спікер штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі каналу "112 Україна".

Крім того, за словами Л.Матюхіна, за всією лінією зіткнення бойовики застосовували міномети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

З початку доби двоє українських військовослужбовців дістали поранення.