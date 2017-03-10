Голови Євроради та Єврокомісії зауважили поліпшення в економіці ЄС

Ситуація в європейській економіці поліпшується, у кожній державі ЄС справи дедалі краще, заявив голова Європейської Ради Дональд Туск, підбиваючи підсумки дискусії щодо економічному розділу саміту Євросоюзу в Брюсселі.

"Це доводить, що наші економічні стратегії на правильному шляху. Створення робочих місць є і лишатиметься нашим пріоритетом як найкращий засіб для подолання нерівності та викриття міфів популістів", - заявив Д. Туск на прес-конференції після робочої сесії першого дня засідання Європейської Ради в четвер увечері.

За його словами, європейські лідери підтвердили однозначну позицію ЄС у галузі торгівлі. "Європа залишається чемпіоном відкритої, заснованої на правилах, торгівлі. Не в останню чергу через ознаки протекціонізму, що виникають в інших місцях. Торгівля посідає центральне місце в нашому економічному успіху, і тому ми оперативно просуватимемо поточні переговори, наприклад з Японією", - повідомив глава Євроради.

"Водночас ми, не коливаючись, захищатимемося від нечесної торговельної практики, де це необхідно. Ми хочемо встановити глобальний стандарт для вільної та справедливої торгівлі", - додав він.

"Що стосується загальної економічної ситуації Європейського Союзу, уперше за 10 років ми можемо сказати, що в 28 державах - членах ЄС економічне зростання поновилося", - заявив у свою чергу голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

І нехай це не приголомшливе зростання, зазначив він, але вже помітно, що ситуація поліпшується. Роботою забезпечено 230 млн європейців, це найвищий показник за тривалий час. Скорочується безробіття та збільшується зростання робочих місць.

Хороші новини, за його словами, є і в бюджетній сфері, оскільки бюджетні дефіцити знижуються, що Жан-Клод Юнкер підтвердив цифрами.

"Це надихає робити більше й краще", - зазначив голова Європейської комісії.