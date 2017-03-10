Повістку Клименка на допит до Генпрокуратури 14 березня опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр"

Екс-міністр доходів і зборів України (2012-2014 рр.) Олександр Клименко, якого підозрюють у скоєнні низки кримінальних правопорушень, зокрема у створенні злочинної організації і завданні державі матеріальних збитків у розмірі 3,1 млрд грн, викликаний на допит до Генеральної прокуратури України.

Відповідну повістку опубліковано в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" у п'ятницю. Згідно з порядком, О.Клименко має з'явитися о 10:00 14 березня до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генпрокуратури на вул.Антоновича, 114 в Києві для участі в слідчих і процесуальних діях у кримінальному провадженні №42017000000000113.

Водночас, на сайті Генпрокуратури опубліковано дві повістки: згідно з однією О.Клименко має з'явитися за вищезазначеною адресою о 10:00 10 березня, а згідно з іншою - о 10:00 14 березня. Нічим, окрім дати явки ці дві повістки не відрізняються.

Як повідомлялося, 1 березня суддя Голосіївського районного суду Києва надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування відносно О.Клименка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко нагадав, що О.Клименко підозрюється в тому, що з квітня 2012 до вересня 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів, "у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф. злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації ".

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос 6 березня заявив, що Генпрокуратура має намір найближчим часом допитати О.Клименка та опублікувати відповідну повістку в газеті "Урядовий кур'єр". За його словами, опублікувати документ запропоновано і газеті "Вести", у керівництва якої, за його даними, з О.Клименко є родинні зв'язки.