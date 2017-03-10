Обсяг пасажиропотоку в Харківському аеропорту виріс на 67% за рік

Міжнародний аеропорт "Харків" (МАХ) у лютому 2017 року обслужив близько 40 тисяч пасажирів, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому, як повідомляє прес-служба аеропорту, пасажиропотік на міжнародних рейсах становив 70% від загальної кількості.

За даними прес-служби, серед регулярних рейсів у лютому більшою найпопулярнішими були перельоти до Стамбула (Pegasus, Atlasglobal), Києва (МАУ), Мінська (Belavia), Варшави (LOT), Тель-Авіва (МАУ), а серед чартерних - до Шарм-Ель-Шейха (Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo).

Як повідомлялося, навесні 2017р. МАХ відкриває кілька нових регулярних рейсів. Так, 30 березня Turkish Airlines починає регулярні польоти з Харкова до Стамбула, а на 12 квітня заплановано перший рейс з Тбілісі авіакомпанії Georgian Airways.

У 2016 році МАХ збільшив пасажиропотік на 61% порівняно з 2015 роком - до 599,7 тис. осіб, що, згідно з даними аеропорту, практично відповідає показнику рекордного для нього 2013 роки (605 тис. Чол.). У січні 2017 року харківський аеропорт обслужив 46,9 тисяч пасажирів, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Харківський аеропорт має злітно-посадочну смугу завдовжки 2500 м і завширшки 50 м. На його території розташовані два пасажирські термінали з пропускною спроможністю 100 і 650 осіб на годину.

Аеропортом через компанію "Нью Системс АМ" управляє компанія DCH, створена на базі активів, що раніше мали неформальну назву "група УкрСиббанку", після того як два партнери цієї групи - Олександр Ярославський і Ернест Галієв - вирішили їх розділити.