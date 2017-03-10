Кличко відвідає виставку нерухомості в Каннах у середині березня

Мер Києва Віталій Кличко і п'ять столичних чиновників відвідають міжнародну виставку нерухомості MIPIM-2017, яка відбудеться в Каннах (Франція) 14-17 березня 2017 р., йдеться в розпорядженні від 7 березня, опублікованому на офіційному сайті КМДА.

Згідно з розпорядженням у рамках поїздки в Канни В. Кличко також має намір провести зустріч і переговори з державним секретарем Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою (Rainer Bomba).

У документі зазначено, що В. Кличко перебуватиме в Каннах протягом 13-16 березня.

Розпорядженням відряджається 12-16 березня в Канни та 16-18 березня в Берлін начальник відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови апарату КМДА Богдан Баласинович. Також 13-18 березня в Канни відряджаються директор департаменту економіки та інвестицій КМДА Світлана Принада та її заступник - начальник управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики КМДА Олег Світличний.

Крім того, до складу делегації на 13-18 березня включено генерального директора комунального підприємства (КП) "Київське інвестиційне агентство" Олега Містюка та головного економіста дирекції з міжнародних проектів КП Сергія Поповича.

Розпорядженням передбачено фінансування поїздки В. Кличка, Б. Баласиновича, С. Принади й О. Світличного за затвердженим кошторисом. Фінансування поїздки О. Містюка та С. Поповича покладено на КП "Київське інвестиційне агентство".

Як повідомляє "Українська правда. Київ" з посиланням на Департамент економіки та інвестицій КМДА, Київ на МІРІМ-2017 представить спільний зі столичними компаніями стенд з проектами житлобудівництва, транспортної, спортивної інфраструктури, соціальної сфери та рекреації. Київ оплачує тільки оренду площі, інші витрати беруть на себе партнери. Місту надано безплатну квоту на п’ятьох учасників заходу.

Крім того, очікується, що на виставці Київ отримає нагороду журналу fDi's Global Cities of the Future 2016/17.

У виданні зазначають, що 2017 року на виставці МІРІМ очікують 23 тисячі учасників з понад 90 країн світу. Серед відвідувачів виставки - девелопери, інвестори, представники урядів і муніципалітетів.