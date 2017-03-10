Європа майбутнього має зберегти єдність - глава Європарламенту

Європейський парламент зробить свій внесок у підготовку Римської декларації з нагоди 60-річчя Римського договору, заявив у четвер на прес-конференції в Брюсселі після виступу на саміті ЄС голова Європарламенту Антоніо Таяні.

"Ця річниця 60-річчя Римського договору не може бути просто формальною подією. Це має бути моментом для перезапуску Європи, яку, звичайно, слід змінити, але яка є визначальною для півмільярда громадян", - сказав А.Таяні.

Він зазначив, що Європейський парламент активно братиме участь у цьому процесі та організовує серію заходів у Брюсселі та в Римі.

Розповідаючи про майбутнє Європи в своїй доповіді на засіданні Європейської Ради, куди нещодавно обраний голова Європарламенту був запрошений вперше для виступу перед главами держав і урядів 28 країн, А.Таяні наголосив, що "сьогодні, як ніколи, ми усвідомлюємо важливість європейської єдності".

"Європа, - сказав А.Таяні, - має реформуватися, а не послаблюватися. Всі інститути (ЄС - ІФ) мають подвоїти зусилля, щоб дати відповіді, яких від нас очікують громадяни. Це можливо лише в роботі рука об руку, намагаючись зрозуміти мотивації інших".

За його словами, єдиною перешкодою популістам можуть бути лише факти, які підтверджують, що члени ЄС працюють спільно заради "союзу результатів".

Такий перезапуск Європи, уточнив А.Таяні на прес-конференції, має відбуватися "під політичним кутом".

"Потрібно довести єдність. Є дуже серйозні виклики. Виклик у торгівлі - треба протистояти конкуренції Китаю, Сполучених Штатів, Росії, Індії. Є угода з Канадою. Потрібно грати роль в Африці, Латинській Америці. Починає турбувати ситуація на Балканах. Потрібна Європа політична", - сказав глава Європарламенту.

На його думку, єдина Європа повинна пріоритетним чином займатися тими областями, в яких національні держави не в змозі дати відповідей своїм громадянам.

"Потрібен політичний вибір: залишатися єдиними і намагатися вирішувати проблеми разом. Що відбувалося не завжди", - сказав А.Таяні.

Щодо "Європи кількох швидкостей", обговорюваної останнім часом у зв'язку з майбутніми змінами в ЄС, голова Європарламенту заявив: "Є, можливо, невеликі болячки, які треба залікувати, але я вважаю, що Європа має в собі сили, щоб подолати це нездужання. Що стосується "різних швидкостей", не думаю, що саме зараз треба міняти договори (ЄС - ІФ)".

А.Таяні вважає, що нинішні договори допускають в державах-членах "різні реальності", дозволяють їм робити "певний вибір", до якого інші країни можуть приєднатися пізніше.