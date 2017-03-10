Завдяки внутрішньому аудиту Міноборони України вдалося запобігти 27,5 млн грн збитків на закупівлі в 2017 році

Внутрішній аудит, проведений в Міністерстві оборони з початку 2017 року, запобіг збиткам у розмірі понад 27 млн грн, яких могло зазнати відомство шляхом укладення невигідних договорів закупівель.

"Завдяки рекомендаціям, наданими внутрішніми аудиторами, за результатами операційних аудитів і попереднього моніторингу ризикових операцій з початку 2017 року під час оцінки проектів договорів закупок в Міноборони України попереджені втрати і збитки на суму близько 27,5 млн грн", - розповів спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За його словами, завдяки аудиту зменшено вартість ремонту озброєнь і військової техніки, капітальних ремонтів і реконструкцій військових об'єктів.

"З початку року надано 120 рекомендацій та застережень на суму понад 843,5 млн грн. З приводу підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами", - додав спікер оборонного відомства.

Загалом, за словами Д.Гуцуляка, операційні аудити і попередній моніторинг охоплюють 95 пакетів документів на суму майже 440 млн грн, зокрема, річні плани закупівель.