САП передала до суду обвинувальний акт у справі колишнього заступника начальника відділу Генпрокуратури, який намагався дати хабар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України, який у грудні 2016 роки намагався дати хабар службовим особам.

"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України, за підозрою в наданні посадовим особам Державної аудиторської служби неправомірної вигоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України ", - йдеться в повідомленні САП на сторінці в Facebook у п'ятницю.

Під час розслідування встановлено, що співробітник Генпрокуратури, знаючи, що ревізори Державної аудиторської служби проводять ревізію фінансово-господарської діяльності ГПУ, щоб приховати порушення вимог законодавства України при закупівлі товарів і послуг з технічного обслуговування будівель ГПУ і уникнути юридичної відповідальності, зокрема кримінальної, в грудні 2016 року встановив контакт з аудиторами, які перевіряли його звітність, і запропонував через посередників $5 тис. за сприяння в складанні акта ревізії без відображення в ньому порушень.

Під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ припинили і задокументували ці дії співробітника Генпрокуратури.

У САП нагадали, що вони здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, досудове розслідування за яким проводять детективи НАБУ за фактами можливої розтрати бюджетних коштів на суму до 1,8 млн грн посадовими особами Генпрокуратури при укладенні та виконанні договорів з виконання робіт і послуг.