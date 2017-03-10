Поліцейські затримали в Києві нетверезого військовослужбовця з вибухівкою та корпусами гранат

Працівники поліції затримали в Києві 24-річного військовослужбовця, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, у якого під час особистого огляду знайшли вибухівку, корпуси гранат і запали до них, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

"Уночі під час відпрацювання території Печерського району правоохоронці помітили на бульварі Дружби Народів двох підозрілих чоловіків. Під час особистого огляду співробітники поліції вилучили в одного з них боєприпаси, а саме: два корпуси гранати Ф-1, три корпуси гранати РГД-5, чотири запали до них і приблизно 400 грамів вибухівки", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті поліції Києва.

Власником боєприпасів виявився 24-річний військовослужбовець, уродженець Сумської області, якого раніше не притягували до кримінальної відповідальності. Походження боєприпасів він пояснювати відмовився, пославшись на ст. 63 Конституції.

Слідчий відділ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві відкрив стосовно затриманого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, за яким фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.