Українська армія серйозно готується до різних сценаріїв, зокрема до повномасштабної російської агресії

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що українське командування розглядає всі аспекти можливого російського наступу, військові готуються до різних сценаріїв.

"Ми серйозно готуємося до різних сценаріїв, зокрема і до повномасштабної агресії російської сторони. Ми розглядаємо всі аспекти можливого російського наступу. (...) Ми серйозно готуємося до захисту кожного куточка нашої країни. Ведеться робота з асиметричної відповіді ворогові у разі реалізації його загарбницьких планів", - розповів В.Муженко в інтерв'ю газеті "День".

Він зазначив, що на цьому етапі приділяється увага розвитку всіх видів і родів військ. "У нас є серйозні успіхи у багатьох напрямах. Перелік завдань, що постає перед сучасними ЗС України, набагато ширше і складніше, ніж може собі уявити пересічний громадянин. Форми і способи застосування військ також постійно ускладнюються", - сказав начальник Генштабу.

За його словами, зараз є "серйозний резерв, який у будь-який час може стати на оборону країни".

Розповідаючи про створені півтора року тому Сили спецоперацій (ССО), В.Муженко зауважив, що робота в цьому напрямі триває: "Працюємо. Можу сказати, що все йде за планом. Ми, як це не дивно, цей екстерн здаємо на відмінно. У нас немає десятків років. Просто фізично немає. Ми працюємо в умовах, які нам запропонували реалії. в ССО передбачається специфічне озброєння, спорядження. Ми не можемо собі дозволити ту собівартість екіпіровки, що закладена для спецназівця США".

Він також наголосив, що перед ЗСУ стоїть амбітна мета досягти необхідних для набуття членства в НАТО критеріїв до 2020 року.

Відповідаючи на запитання щодо досвіду війни в Іраку, В.Муженко зауважив, що ті військові знайшли своє застосування в російсько-українській війні. "Знайшли. Я був у складі 5-ї бригади в Іраку. Я вам скажу, що, коли почалася російсько-українська війна, то у багатьох з тих, хто брав участь в іракській кампанії, збереглися навіть колишні позивні ... Участь в операціях в Іраку надала можливість мати професійно і психологічно підготовлених бійців, які в критичний момент стали на захист Батьківщини. Це факт. Цей досвід є цінним для нас".

Начальник Генштабу також наголосив, що була можливість звільнити Луганськ у 2014 році. "Щодо Луганська маю сказати, що така можливість була. Ми повинні були зміцнитися в Камброді, що було домінуючою точкою над містом. На жаль, негативну роль відіграли зокрема і події під Іловайськ. Знову ж таки, в такій справі, як війна, необхідна чітка координація та професіоналізм ", - сказав він.

Розповідаючи про події в Криму навесні 2014 року, В.Муженко наголосив: "Для мене показовим моментом був березень 2014 року. Тоді стало зрозуміло, хто є хто. Крим став своєрідним лакмусовим папірцем. Тим не менш, як це не прикро визнавати, 70% військовослужбовців були дезорієнтовані та залишилися в Криму на стороні окупанта".