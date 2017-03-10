Події

11:54 10.03.2017

Україна за 2 міс. 2017 р. імпортувала 2,5 млн тонн вугілля на $358 млн

Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала 2 млн 463,529 тис. тонн вугілля кам'яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) на суму $357,591 млн.

За даними Державної фіскальної служби, з РФ надійшло вугілля на $247,237 млн (частка в імпорті 69,1%), з США - на $ 65,399 млн (частка в імпорті 18,3%), з Казахстану - на $20,449 млн (частка 5,7%), з інших країн - на $ 24,505 млн (частка 6,9%).

Таким чином, у грошовому вираженні імпорт вугілля і антрациту за цей період зріс у 2,1 рази порівняно з січнем-лютим 2016 ($170,897 млн).

При цьому Україна в січні-лютому експортувала 107,517 тис. тонн вугілля кам'яного та антрациту на $ 14,706 млн, зокрема до РФ - на $6,079 млн, Словаччини - на $3,84 млн, Туреччини - на $ 2,566 млн, інші країни - на $ 2,221 млн .

Як повідомлялося, Україна в січні 2017 року імпортувала 1 млн 249,104 тис. тонн вугілля кам'яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) на суму $170,897 млн.

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