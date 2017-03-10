Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністрам провести зустріч із працівниками своїх відомств з питань прискорення документообігу в міністерствах.

"Я хотів би попросити міністрів попрацювати зі своїми колегами по міністерствах: заступниками міністрів, керівниками департаментів, управлінь - у нас є багато проблем сьогодні з документообігом, з випуском документів, з якістю обробки документів. Я вважаю, що ви маєте бути дуже рішучими та вимогливими до роботи міністерств зсередини", - заявив він на засіданні Кабінету Міністрів у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що чиновники, які погано виконують свої обов'язки, не потрібні країні та мають бути звільнені.

За словами В. Гройсмана, він сьогодні дасть доручення міністрові Кабміну Олександру Саєнку та державному секретареві Кабміну Володимиру Бондаренку провести зустрічі з державними секретарями міністерств і "дізнатися причини, чому в одних міністерств все швидко "літає", а в інших сидить місяцями і ніхто там не вичисляє".