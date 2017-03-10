Події

12:00 10.03.2017

Гройсман прогнозує швидкий розгляд питання прийому банками у РФ "паспортів" "ДНР"/"ЛНР"

Національний банк України (НБУ) та інші компетентні органи наразі вивчають питання про прийом банками в РФ, зокрема, Сбербанком Росії, так званих "паспортів" "ДНР"/"ЛНР" для прийняття рішення про доцільність запровадження санкцій, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи так це насправді. Якщо так, то, думаю, і Нацбанк, і РНБО, і президент дуже швидко відреагують на цю ситуацію і ця відповідь буде дуже-дуже адекватною... Думаю, розберемося швидко", - сказав прем'єр на засіданні Кабінету Міністрів у Києві в п'ятницю.

Це питання знову порушив глава МВС України Арсен Аваков. Як і трьома днями раніше, він виступив за введення санкцій стосовно Сбербанку Росії.

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