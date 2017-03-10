Події

12:16 10.03.2017

Президент МКЧХ: Ймовірна кількість зниклих безвісти на Донбасі - від 1 до 2 тис. осіб

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Пітер Маурер під час зустрічей у Києві, Донецьку та Луганську повторив свій заклик до надання делегатам МКЧХ "систематичного та безперешкодного доступу" до всіх осіб, затриманих обома сторонами через конфлікт на сході України.

Як ідеться в оприлюдненому в п'ятницю прес-релізі МКЧХ за підсумками 5-денного візиту П. Маурера в Україну, президент МКЧХ заявив, що веде з представниками української влади діалог щодо осіб, зниклих безвісти. "Ніхто не знає їхньої точної кількості, можливо, їх від 1 до 2 тис.", - зазначив він.

"Пошук відповідей на питання й підтримка сімей таких осіб є одними з наших пріоритетних завдань. Ми ведемо з владою дуже конструктивний діалог з цього приводу, але ми не повинні послабляти зусиль. Для вирішення цієї проблеми ключове значення матиме механізм обміну інформацією про зниклих безвісти осіб між сторонами", - додав П. Маурер.

Він також висловив стурбованість умовами проживання сотень тисяч жителів міст і сіл уздовж лінії зіткнення після раптової активізації бойових дій на сході України з початку року та нагадав заклик МКЧХ створити ряд "зон безпеки" для якнайкращого захисту критично важливих об'єктів водо-, газо- й електропостачання вздовж лінії зіткнення.

У МКЧХ заявляють про готовність виступити нейтральним посередником між сторонами для вирішення конкретних гуманітарних проблем: водопостачання, тримання під вартою й інших.

Крім того П. Маурер закликав вжити "погоджених заходів" для поліпшення становища осіб, які, перетинаючи лінію зіткнення, часто змушені багато годин чекати своєї черги в спеку та холод, наражаючись на небезпеку через обстріли та міни.

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